Москва, 25 июля, 2021, 23:46 — ИА Регнум. 25 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги одержал минимальную победу над «Уфой» со счетом 1:0. Для 30-летнего флангового защитника «красно-синих» и сборной России Марио Фернандеса, проведшего на поле все 90 минут, этот матч стал 300-м в футболке московского клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012-го года после перехода из бразильского клуба «Гремио». «Красно-синие» отдали за защитника 10,5 миллиона евро. За девять лет в России Марио Фернандес принял участие в 232-х турах внутреннего чемпионата, в которых отметился 6-ю забитыми мячами и 34-мя результативными передачами. В остальных турнирах (Лига Чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Кубок России, Суперкубок России) защитник сборной России сыграл в 68-ми матчах и набрал 14 (2+12) очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение Марио Фернандеса с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2023/24. На данный момент стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.