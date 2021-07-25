Лондон, 25 июля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник «Севильи» и молодежной сборной Испании U21 в ближайшее время подпишет контракт с лондонским «Тоттенхэм». «Шпоры» отдадут да испанца Эрика Ламелу и доплатят сверху 25 миллионов евро. Об этом 25 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Эмблема футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур»

Также сообщается, что Эрик Ламела уже прибыл в Севилью для прохождения медицинского осмотра.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника «Севильи» в 30 миллионов евро. Соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Брайан Хиль, выступая за «Эйбар» на правах годичной аренды, принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.