Иокогама, Япония, 25 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. 25 июля в Иокогаме на «Международном стадионе Иокогама» олимпийская сборная Бразилии по футболу U23 в матче второго тура групповой стадии Олимпийских игр 2021 сыграла вничью со сборной Кот-д'Ивуара U23. Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Сборной Бразилии на стадионе

На 13-й минуте встречи 23-летний бразильский опорный полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Сантос получил прямую красную карточку. На 19-й и 65-й минутах желтые карточки получили Диалло Исмаэль и Эбуэ Куасси соответственно. В конце матче Эбуэ Куасси покинул поле после второй желтой карточки.

Стартовые составы команд:

Бразилия: Адербар Сантос, Диего Карлос Сантос, Гильерме Арана, Даниэл Алвеш, Нино, Дуглас Луис, Бруну Гимарайнс, Матеус Кунья, Антони, Клаудиньо, Ришарлисон.

Кот-д'Ивуар: Элизер Ира Тапе, Эрик Байи, Куадио Дабила, Диалло Исмаэль, Уилфрид Синго, Зие Уаттара, Франк Кессье, Амад Траоре, Эбуэ Куасси, Макс Градель, Юссуф Дао.

Статистика матча (Бразилия U23/Кот-д'Ивуар U23)

Удары 8/6

Удары в створ 4/3

Владение 56%/44%

Угловые 11/4

Нарушения 7/13

На данный момент олимпийская сборная Бразилии U23 с четырьмя очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы D. Сборная Кот-д'Ивуара с тем же количеством очков расположилась строчкой ниже.