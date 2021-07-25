Лондон, 25 июля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. 27-летний таранный форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн с большой долей вероятности пропустит матч первого тура Английской Премьер-лиги 2021/22. Как сообщает издание The Telegraph, нападающему было предоставлено дополнительное время для отдыха после выступления на Чемпионате Европы 2020.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

В финале Чемпионата Европы 2020 сборная Англии потерпела поражение от сборной Италии в серии послематчевых пенальти — 2:3. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Харри Кейн провел на поле все 120 минут.

В первом туре нового сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 «Тоттенхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 15 августа в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

В прошедшем сезоне Харри Кейн принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился 23-мя забитыми мячами 14-ю результативными передачами. Нападающий стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира.