Милан, Италия, 25 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Селекционный отдел итальянского «Милана» принял решение отказаться от идеи приобретения флангового нападающего казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии. Нападение «россонери» в следующем сезоне может усилить 25-летний немецкий атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт. Об этом 25 июля сообщила газета Milan News.

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В прошедшем сезоне Юлиан Брандт принял участие в 31-м матче немецкой Бундеслиги, в котором отметился лишь тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Юлиан Брандт перешел в «Боруссию» 1 июля 2019 года из леверкузенского «Байера-04» за 25 миллионов евро. На данный момент стоимость немецкого нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Соглашение Брандта со «шмелями» рассчитано до конца сезона 2023/24.