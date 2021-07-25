Москва, , 22:14 — REGNUM Графу «национальность» предложил вернуть в паспорт первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

При этом, отметил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва», возращение графы «национальность» в паспорт является спорным вопросом, однако, такая мера может быть полезна отдельным категориям граждан, например, представителям коренных малочисленных народов.

Отметим, что представители коренных малочисленных народов в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами имеют ряд преференций, в том числе налоговых.

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Вместе с тем глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации и расторжении брака и о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста) будут ставиться по желанию гражданина.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о возвращении в паспорт гражданина РФ графы «национальность» обсуждался в Госдуме, инициатива была внесена депутатом нижней палаты парламента от КПРФ Тамарой Плетнёвой в 2012 году.