Глазго, Великобритания, 25 июля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. 25 июля в Глазго на стадионе «Айброкс Стэдиум» шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» в рамках товарищеской встречи одержал волевую победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

RonnyK «Реал Мадрид»

Единственный мяч «сливочных» на восьмой минуте встречи забил 20-летний бразильский фланговый нападающий Родриго после передачи Мартина Эдегора. Голы «светло-синих» забили Фэшн Сакала (55' Глен Камара) и Седрик Иттен (77').

Желтые карточки получили Марсело (34'), Иско (34'), Начо (42') и Джек Симпсон (57'). На 76-й минуте встречи защитник «Реала» Начо получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Составы команд:

«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер (Джонс, 72'), Хеландер (Симпсон, 46'), Голдсон (Балогун, 85'), Баришич (Басси, 61'), Лундстрам (Арфилд, 46'), Хаджи (Миддлтон, 60'), Дэвис (Келли, 85'), Кент (Паттерсон, 60'), Райт (Камара, 46'), Сакала (Иттен, 60').

«Реал»: Лунин, Марсело, Начо, Одриосола, Чуст (Гила, 64'), Эдегор (Моранте, 79'), Иско, Бланко (Дотор, 85'), Васкес (Парк, 60'), Йович (Аррибас, 46'), Родриго (Гутеррес, 60').