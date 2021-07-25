Москва, 25 июля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. 29-летний фланговый нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес избежал серьезной травмы после повреждения, полученного в матче первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с казанским «Рубином». Футболист был заменен на 70-й минуте матча.

Soccer.ru Квинси Промес

«По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матча», — сообщил пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулемин.

30 июля во втором туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Квинси Промес приял участие в одиннадцати матчах российского чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.