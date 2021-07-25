Москва, 25 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 25 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Уфа». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу «красно-синих». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ракицкий Ярослав, Антон Заболотный

Единственный мяч на 61-й минуте встречи забил 30-летний воспитанник ЦСКА и форвард сборной России Антон Заболотный после передачи Алана Дзагоева — 1:0. Для воспитанника «красно-синих» этот мяч стал первым в карьере за московский клуб.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Щенников, Мухин (Бийол, 83'), Ахметов (Кучаев, 76'), Бохинен (Дзагоев, 46'), Обляков, Заболотный, Чалов (Эджуке, 66').

Главный тренер: Алексей Березуцкий.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Милетич (Жамалетдинов, 87'), Бауэр, Журавлев, Мрзляк (Касинтура, 74'), Иванов, Камилов (Фищенко, 83'), Саплинов, Кротов (Агаларов, 74').

Главный тренер: Алексей Стукалов.

Статистика матча (ЦСКА/ «Уфа»)

Удары 14/9

Удары в створ 6/3

Владение 50%/50%

Угловые 10/2

Нарушения 6/5

Московский ЦСКА, одержав первую победу в сезоне и набрав 3 очка, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» без очков временно расположилась на десятом месте.