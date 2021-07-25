Самара, 25 июля, 2021, 19:59 — ИА Регнум. 25 июля на официальном сайте самарских «Крыльев Советов» сообщили о расторжении контракта с 26-летним российским фланговым полузащитником Дмитрием Ефремовым по обоюдному согласию. Ефремов выступал за «Крылья Советов» с середины прошлого сезона.

Kc-camapa.ru Матч Крыльев советов с Оренбургом

Дмитрий Ефремов перешел в «Крылья Советов» 19 февраля 2021 года из «Урала» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Дмитрий Ефремов принял участие в четырех матчах Футбольной Национальной Лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

1 января 2013 года московский ЦСКА выкупил Ефремова у «Академии» из Тольятти за 200 тысяч евро. Дмитрий Ефремов является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.