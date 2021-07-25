Сассуоло, Италия, 25 июля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. 24-летний нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Албании по футболу Рею Манай может перейти в «Сассуоло» на правах аренды. Однако итальянскому клубу придется побороться за Маная с «Кадисом» и «Фамаликаном». Об этом 25 июля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

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В прошедшем сезоне Рею Манай, выступая за второй состав «Барселоны», принял участие в 22-х матчах Сегунды B, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами (шесть из которых — с пенальти).

Рею Манай перешел в «Барселону» 20 января 2020 года из испанского клуба «Альбасете» за 2 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает албанского форварда в 700 тысяч евро. Соглашение Маная с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.