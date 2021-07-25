Екатеринбург, 25 июля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. 25 июля «Краснодар» в рамках первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Soccer.ru Футболисты «Краснодара»

На 45+3-й минуте встречи лидер «Урала» Эрик Бикфалви не смог реализовать пенальти — 0:0. На экваторе второй половины нидерландский центральный полузащитник Тонни Вилена вывел «быков» вперед после передачи Реми Кабеллы — 0:1. Через 24 минуты Вилена оформил дубль — 0:2. В компенсированное время матча вышедший на замену колумбийский новичок «быков» Джон Кордоба довел счет до разгромного, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 0:3.

Желтые карточки получили Эдуард Сперцян (54'), Эрик Бикфалви (60'), Алексей Герасимов (78') и Александр Черников (90'). На матче работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Колесниченко, Герасимов, Адамов, Егорычев (Максименко, 85'), Аугустыняк, Ибрагимай (Железнов, 66'), Подберезкин (Мишкич, 75'), Бикфалви, Панюков (Агеев, 67').

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Петров, Газинский (Рамирес, 85'), Вилена, Черников, Сперцян, Классон (Кордоба, 61'), Сулейманов (Кабелла, 60'), Ионов (Ильин, 88').

Статистика матча («Урал"/ «Краснодар»)

Удары 6/16

Удары в створ 3/6

Владение 52%/48%

Угловые 4/6

Нарушения 12/11

«Краснодар», одержав первую победу в сезоне и набрав 3 очка, поднялся на пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Урал» без очков временно расположился на двенадцатом месте.