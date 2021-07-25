Москва, 25 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 25 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в рамках первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уфой». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы.

Антон Зайцев Фёдор Чалов

ЦСКА: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Георгий Щенников — Максим Мухин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Эмиль Бохинен — Антон Заболотный, Федор Чалов.

«Уфа»: Александр Беленов — Константин Плиев, Неманья Милетич, Юрий Журавлев, Боян Йокич, Моритц Бауэр — Владислав Камилов, Филип Мрзляк, Олег Иванов — Александр Саплинов — Вячеслав Кротов.

23-летний атакующий полузащитник московских «армейцев» и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич остался в запасе. Ранее сообщалось, что Влашич попросил руководство клуба отпустить его в «Милан».