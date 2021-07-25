Турин, Италия, 25 июля, 2021, 18:49 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Турции по футболу Мерих Демирал может продолжить карьеру в Германии. Руководство «старой синьоры» готово отпустить футболиста в дортмундскую «Боруссию» за 35 миллионов евро. В ближайшее время «шмели» примут решение. Об этом 25 июля сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ювентус

В прошедшем сезоне Мерих Демирал принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А и пяти матчах Лиги Чемпионов УЕФА, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Мерих Демирал перешел в «Ювентус» 5 июля 2019 года из «Сассуоло». Туринский клуб заплатил «черно-зеленым» 18 миллионов евро за трансфер футболиста. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает турецкого защитника в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини хочет продлить контракт с «Ювентусом» на два сезона. На данный момент победитель Чемпионата Европы 2020 находится в статусе свободного агента.