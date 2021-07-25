Самара, 25 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. 25 июля в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграют с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Kc-camapa.ru Матч Крыльев советов с Оренбургом

Главным арбитром матча назначен судья Кирилл Левников. Ассистенты главного арбитра — Егор Болховитин, Алексей Ширяев и Кирилл Силантьев.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Никита Чернов, Александр Солдатенко, Юрий Горшков, Денис Якуба, Владислав Сарвели, Данил Липовой, Антон Зиньковский, Мехди Зеффан, Дмитрий Иванисеня, Иван Сергеев.

«Ахмат»: Виталий Гудиев, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Виталий Лысцов, Марат Быстров, Игорь Коновалов, Антон Швец, Даниил Уткин, Евгений Харик, Владислав Карапузов, Мохамед Конате.