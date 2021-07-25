Рим, 25 июля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. 26-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии. Римская «Рома» предложила «сине-гранатовым» 15 миллионов евро за контракт футболиста.

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В прошедшем сезоне Клеман Лангле принял участие в 33-х матчах испанской Примеры, в которых отметился лишь одним забитым мячом в матче с «Реал Вальядолидом». В составе сборной Франции защитник сыграл в одном матче Чемпионата Европы 2020 со сборной Швейцарии.

«Барселона» выкупила Клемана Лангле у «Севильи» 12 июля 2018 года за 35,9 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2025/26.