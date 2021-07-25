Москва, 25 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» хочет переподписать контракт с 24-летним таранным форвардом сборной России Александром Соболевым, чтобы увеличить сумму отступных с 20 до 30 миллионов евро. Об этом 25 июля сообщила Eurostavka.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

Текущее соглашение Александра Соболева со «Спартаком» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Александр Соболев принял участие в 22-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых забил четырнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи.

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов» 1 июля 2020 года за 4,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает российского форварда в 11 миллионов евро.