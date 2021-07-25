Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 25 июля издание Tuttocalciomercato24 сообщило, что санкт-петербургский «Зенит» готов предложить «Валенсии» 25−30 миллионов евро за 24-летнего флангового нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеша, контракт которого с «летучими мышами» рассчитан еще на два года до конца сезона 2022/23.

Soccer.ru Гонсалу Гедеш

Также сообщается, что «Зенит» предложил португальцу трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон.

Гонсалу Гедеш перешел в «Валенсию» 27 августа 2018 года из французского «Пари Сен-Жермена» за 40 миллионов евро. На данный момент стоимость португальского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 31-м матче испанской Примеры, в котором отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Несмотря на довольно крепкий сезон, Гедеш не попал в финальную заявку сборной Португалии на Чемпионат Европы 2020 по футболу.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси договорился с руководством «Зенита» о выкупе собственного контракта.