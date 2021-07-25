Екатеринбург, 25 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 25 июля в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» «Урал» примет «Краснодар». Матч пройдет в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Soccer.ru Футболисты «Краснодара»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев и Роман Сафьян.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Андрей Егорычев, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Арсен Адамов, Вячеслав Подберезкин, Эрик Бикфалви, Кирилл Колесниченко, Рафаэл Аугустыняк, Илльдрен Ибрагимай, Андрей Панюков.

Главный тренер: Юрий Матвеев.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Сергей Петров, Кайо Пантелеао, Юрий Газинский, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Виктор Классон, Алексей Ионов, Магомед-Шапи Сулейманов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко.

В последний раз «Урал» и «Краснодар» играли между собой 28 февраля 2021 года. Встреча, проходившая в рамках 20-го тура РПЛ 2020/21, завершилась со счетом 2:2.