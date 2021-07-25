Киев, , 16:26 — REGNUM Американское правительство ежегодно выделяет Украине финансовую поддержку в объёме около 750 млн долларов, причём это не зависит от того, какая партия находится у власти.

Джордж Кент (сс) Christine June

Об этом в интервью заявил временный поверенный в делах США в Киеве, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Дипломат отметил, что кроме Украины, в мире есть максимум четыре-пять других стран, которые получают от США поддержку на таком же высоком уровне.

«Успех Украины важен для всего региона. Это наше обещание, и наша совместная работа с украинцами… Поддержка не зависит от того, кто сидит в Белом доме ‑ и демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину», — заявил Кент.

Также он напомнил, что Джо Байден приезжал на Украину в общей сложности шесть раз — «а это значит, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше».

ИА REGNUM напоминает, что Кент также заявил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и «постараются» не позволить России использовать энергетику как оружие.