Москва, 25 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса провели проверку системы причаливания «Курс» направляющегося к Международной космической станции модуля «Наука». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Тест системы причаливания был проведён 25 июля на 62-м витке модуля. Проверка прошла в штатном режиме.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома «Байконур» 21 июля. Планируется, что новый российский модуль состыкуется с МКС 29 июля.

Российский сегмент МКС расширится впервые за последние 11 лет. «Наука» станет одним из крупнейших модулей орбитальной станции. Многофункциональный модуль будет использоваться для проведения научных исследований и экспериментов. Также «Наука» оснащена бытовым отсеком и каютой для одного члена экипажа станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля от МКС должен отделиться модуль «Пирс», на место которого будет установлен модуль «Наука».