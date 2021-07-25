Лондон, 25 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО выразил обеспокоенность в связи с планами правительства Великобритании по строительству подземного тоннеля для автомобилей вблизи Стоунхенджа. Об этом сообщает газета The Guardian.

Джон Констебл. Стоунхендж. 1836

Правительство Великобритании планирует перестроить участок шоссе А303, проходящего вблизи Стоунхенджа. Этот проект предусматривает строительство тоннеля в сотне метров от мегалитического сооружения.

Некоторые активисты выступают против проекта в текущем виде, считая, что тоннель должен быть более глубоким и протяжённым, чтобы не повредить археологическому памятнику. В правительстве настаивают на проекте в текущем виде, отмечая, что его изменение приведёт к росту затрат, которые уже оцениваются в 1,7 млрд фунтов стерлингов.

В комитете всемирного наследия ЮНЕСКО разделили опасения активистов. В выпущенном отчёте выражается озабоченность в связи со строительством тоннеля. В ЮНЕСКО отмечают, что если проект не будет переработан, то в следующем году Стоунхендж может быть включён в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. После этого каменному сооружению грозит исключение из списка объектов всемирного наследия.