Вашингтон, 25 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Разрабатываемый американской компанией SpaceX космический корабль Starship в теории может быть использован для возвращения на Землю орбитального телескопа «Хаббл». Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

NASA Hubble Space Telescope Телескоп «Хаббл»

Маск рассказал о вместительности грузового отсека разрабатываемого корабля. Он отметил, что точный объём отсека ещё не определён, но он составит около одной тысячи кубометров. Редактор портала NASASpaceflight Крис Бергин спросил у Маска, сможет ли в теории этот корабль использоваться для возвращения больших космических телескопов, таких как «Хаббл».

»Конечно», — ответил Маск.

В ходе дальнейшей переписки Бергин добавил, что основной проблемой при организации подобной миссии станет операция по захвату телескопа космическим кораблём и закрепление его в грузовом отсеке.

Телескоп «Хаббл» работает на околоземной орбите с 1990 года. Планируется, что космическая обсерватория прекратит своё существование после 2030 года.