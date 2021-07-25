Киев, 25 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. США твердо поддерживают безопасность Украины и «постараются» не позволить России использовать энергетику как оружие, заявил заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Своё высказывание дипломат сделал в эфире украинского телевидения 24 июля.

Кент напомнил, что после переговоров с Вашингтоном канцлер Ангела Меркель объявила, что Германия обязуется поддержать Украину как транзитную страну — «для того, чтобы это произошло, Россия должна согласиться подписать продолжение транзитного соглашения».

«Это критический фактор… и есть механизмы, которые Украина, работая со своими союзниками, может применить, чтобы привлечь Еврокомиссию, имеющую регуляторную власть, а также немецкое правительство к противодействию «Северному потоку — 2»», — сказал представитель США.

Вместе с тем Кент признал, что именно в руках Германии на сегодняшний день сосредоточены рычаги управления ситуацией, поскольку немецкие органы власти будут лицензировать работу «Северного потока — 2».

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко уже заявил, что Украина не примет «дискриминационные» предложения России о готовности увеличить транзит газа.