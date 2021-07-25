Киев, 25 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Перенос рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты обвиняемого в государственной измене главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста, — это затягивание дела.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил 24 июня доктор юридических наук, экс-депутат Рады Виталий Журавский.

«Оснований держать Медведчука под стражей в виде домашнего ареста нет… Я внимательно слежу за этим процессом и не увидел ни одного факта, который можно назвать фактом его обвинений. Это политическое преследование, его преследуют за политическую позицию, за то, что он отстаивает другой курс государства», — отметил эксперт.

Журавский в этом контексте подчеркнул, что сегодняшний курс государства не поддерживает более 80% украинцев — ведь это курс на нарушение суверенитета, независимости, сдачи страны другим государствам. Кроме того, отметил юрист, этот курс очевидно не способствует созданию новых рабочих мест, повышению зарплат и пенсий, социальной защиты, ведёт к большому противостоянию, которое может взорвать ситуацию в стране.

«Поэтому решили отыграться на Медведчуке… ничего они там не докажут, это политический процесс, и они будут его затягивать как только могут. Вообще не было оснований отправлять его под домашний арест. Почему? Он не убегает от следствия, не преследуется. Он сам явился в офис генпрокурора, явился в суд, дает ответы на все вопросы. Он что, общественно опасный человек? Нет. За ним стоит большая фракция в Раде. Им надо просто закошмарить одного из лидеров оппозиционной партии. И как раз преследование его и ваших телеканалов началось, как только вы вышли на первую позицию. Как только социология показала, что ОПЗЖ на первой строчке, начались все эти дела, а закончатся они пшиком и посадкой Зеленского. Это произойдет», — резюмировал Журавский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее рассмотрение апелляции по делу Медведчука — о продлении политику домашнего ареста до 7 сентября — перенесли с 20 до 30 июля. Суд мотивировал своё решение тем, что там не успели ознакомиться с обстоятельствами дела.