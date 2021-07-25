Чита, 25 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. С наступлением третий волны поводка в Забайкалье вода зашла на территорию 14 населённых пунктов Чернышевского, Нерчинского, Сретенского и Шилкинского районов, пострадали порядка восьми тысяч человек. Об этом 25 июля сообщила заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова в прямом эфире телеканала «Россия-24» (ГТРК «Чита»).

Цитата с сайта «Чита.Ру» Наводнение в Забайкалье

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По её словам, самое большое количество пострадавших проживает в Шилкинском и Чернышевском районах. Помимо жилых домов пострадали объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Например, в селе Заречное Нерчинского района серьезно пострадал ФАП. Комиссии продолжают вести подсчеты ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье борется с третьей волной паводка. В городе Шилка Шилкинского района подтопленными оказались 500 жилых домов с приусадебными участками, две школы и девять пешеходных мостов.

В ближайшие двое суток ожидается выход воды на пойму на реках Чита у города Читы, Амур у села Покровка, Шилка у села Аникино, Нерча у села Зюльзя, Чара у села Чара, Иля у села Иля, Оленгуй у Елизаветино.

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