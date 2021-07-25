Киев, , 14:44 — REGNUM Нынешняя администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла на Украине, заявил на конференции 24 июля бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор.

Посол США на Украине Уильям Тейлор во Львове U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Дипломат заявил, что он владеет «достоверной информацией» на этот счёт.

«Сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев — как только получит согласие Сената», — сказал Тейлор.

Экс-посол не стал говорить, кто именно станет новым послом США в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что накануне временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент в эфире украинского телевидения подтвердил, что Белый дом сейчас находится в процессе отбора нового посла на Украине. Кент уверил, что в ближайшие недели Вашингтон объявит «квалифицированного кандидата» для эту должность.

Также отметим, что из-за президентских выборов на Украине и в США, и связанных с выборами скандалов, полноценного посла США в Киеве нет уже более двух лет.