Киев, 25 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Нынешняя администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла на Украине, заявил на конференции 24 июля бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Посол США на Украине Уильям Тейлор во Львове

Дипломат заявил, что он владеет «достоверной информацией» на этот счёт.

«Сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев — как только получит согласие Сената», — сказал Тейлор.

Экс-посол не стал говорить, кто именно станет новым послом США в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что накануне временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент в эфире украинского телевидения подтвердил, что Белый дом сейчас находится в процессе отбора нового посла на Украине. Кент уверил, что в ближайшие недели Вашингтон объявит «квалифицированного кандидата» на эту должность.

Также отметим, что из-за президентских выборов на Украине и в США и связанных с выборами скандалов полноценного посла США в Киеве нет уже более двух лет.