Экс-посол: США уже выбрали кандидатуру нового посла на Украине
Киев, 25 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Нынешняя администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла на Украине, заявил на конференции 24 июля бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор.
Дипломат заявил, что он владеет «достоверной информацией» на этот счёт.
«Сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев — как только получит согласие Сената», — сказал Тейлор.
Экс-посол не стал говорить, кто именно станет новым послом США в Киеве.
ИА REGNUM напоминает, что накануне временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент в эфире украинского телевидения подтвердил, что Белый дом сейчас находится в процессе отбора нового посла на Украине. Кент уверил, что в ближайшие недели Вашингтон объявит «квалифицированного кандидата» на эту должность.
Также отметим, что из-за президентских выборов на Украине и в США и связанных с выборами скандалов полноценного посла США в Киеве нет уже более двух лет.