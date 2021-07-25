Вашингтон, 25 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Общие доходы компании Niantic от мобильной видеоигры с элементами дополненной реальности Pokemon Go превысили $5 млрд. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на данные компании Sensor Tower.

Eduardo Woo Игра Pokemon Go на смартфоне

Компания Niantic выпустила мобильную игру Pokemon Go в 2016 году. Уже в первую неделю релиза игра получила широкую популярность, а база игроков вскоре достигла нескольких миллионов.

Через пять лет после выхода видеоигра продолжает приносить большие доходы разработчикам. По данным Sensor Tower, с июня 2020 года по июнь 2021 года студия Niantic получила от игры $1,4 млрд. Общие доходы компании от Pokemon Go превышают $5 млрд.

Эксперты отмечают, что это стало редким явлением для мобильной видеоигры. Большинство игр теряют от 70% до 80% своей первоначальной базы игроков в течение первой недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году принадлежащая китайскому гиганту Tencent студия Timi заработала на видеоиграх около $10 млрд, что стало рекордным результатом для отрасли.