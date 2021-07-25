Москва, , 14:35 — REGNUM В связи с тем, что ЦИК РФ исключил из избирательного списка КПРФ Павла Грудинина за владение иностранными счетами, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 июля в своем телеграм-канале призвал главу КПРФ Геннадия Зюганова отказаться от дальнейшего втягивания в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина»:

Павел Грудинин Дарья Антонова, REGNUM

«Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу Вас».

Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, «мучается в бегах по Литве, а лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе».

«А теперь Вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что Вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в Ваших списках никогда не будут лиц, которые вызывают какие-то сомнения», — считает Жириновский.

Он также посоветовал Зюганову «подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм», потому что в ближайшие годы рухнет и Куба, и Северная Корея, и Венесуэла, и Никарагуа».

«Все левые режимы обречены», — заявил глава ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля ЦИК РФ исключил из партийного списка кандидата в Госдуму от КПРФ Павла Грудинина, так как он нарушил законодательство о выборах и не предоставил ряд документов после заявления его бывшей жены о наличии офшора.

О том, что Грудинину принадлежат акции белизского офшора, сообщила его бывшая жена Ирина, а подтвердила — Прокуратура РФ.

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