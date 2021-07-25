Москва, 25 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Расстыковка отсека-модуля «Пирск» и Международной космической станции перенесена на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами.

NASA МКС

«Расстыковка «Прогресса» с «Пирсом» теперь сдвинута на утро понедельника», — цитирует РИА Новости переговоры экипажа МКС с наземным центром.

Модуль «Пирс» использовался в качестве дополнительного порта причаливания российских кораблей «Союз» и «Прогресс». После отделения «Пирса» на его место причалит новый российский модуль «Наука», запущенный 21 июля.

Планируется, что «Наука» прибудет к МКС 29 июля. Первый за последние 11 лет новый российский модуль расширит возможности по проведению научных экспериментов и исследований на орбитальной станции. Также «Наука» оснащена бытовым отсеком и дополнительной каютой для одного члена экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля специалисты Центра управления полётами успешно скорректировали орбиту модуля «Наука» на пути к МКС.