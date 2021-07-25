Москва, 25 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Валерий Савченко умер в возрасте 69 лет 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам учёного. Он отметил, что смерть Савченко стала невосполнимой потерей для мировой медицинской науки.

«Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко», — добавил Мурашко.

Валерий Савченко окончил Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова в 1975 году. Позже прошёл ординатуру и аспирантуру на кафедре гематологии Центрального Института усовершенствования врачей, там же защитил кандидатскую диссертацию.

В 1993 году Савченко защитил докторскую диссертацию, в 1996 году ему было присвоено учёное звание профессора. В 2011 году был избран академиком Российской академии медицинский наук, слившейся с РАН в 2013 году. С 1988 года Савченко работал в Гематологическом научном центре (с 2011 года — в должности директора).

Савченко принадлежит более 1450 публикаций в российских и иностранных научных журналах, под его руководством защищено 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Благодаря исследованиям учёного были разработаны протоколы лечения заболеваний системы крови и программы неродственной трансплантации костного мозга.