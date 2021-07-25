Томск, 25 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как передает территориальное ГУ МЧС РФ, 26 июля и ночью 27 июля по области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые порывы ветра при грозах 17−22 м/с.

Гроза

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В связи с получением данного прогноза спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Томской области демонстрировала 14−15 июля 2021 года.

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