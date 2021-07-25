Балаклава, Севастополь, 25 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Военные строители приступили к второй очереди реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в бухте Балаклава. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Александр Дейнека. Балаклава. 1934

Военные строители приступили к реконструкции сухого дока, в котором после завершения работ будет размещена подводная лодка проекта 633, предоставленная Военно-морским флотом. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого века секретная база под названием Объект 825.

Ранее, к 9 мая текущего года силами Минобороны России был завершен первый этап восстановления уникального исторического музейного комплекса. Военные строители воссоздали и реконструировали все основные комплексы помещений, разработали новую концепцию функционирования музея, создали его объемную карту. Ранее экспозиция состояла лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами.

Атмосферааутентичного противоатомного подземного убежища XXстолетия дополнена современными мультимедийными технологиями, а также инсталляциями с использованием исторических экспонатов.