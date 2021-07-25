Томск, 25 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Если бы не бдительность сотрудников Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области, неизвестно? как закончился бы отдых двух подростков на реке Томь. Подробности 25 июля сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Инцидент произошёл 24 июля в 15:40 по местному времени. Доплыв до середины реки, молодые люди держались за бакен и просили о помощи. Инспекторы подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. С 16-летними подростками была проведена профилактическая беседа.

Как сообщало ИА REGNUM, в купальном сезоне 2020 года в Сибири были спасены 373 человека, утонули 192 человека, из них 41 ребенок.

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