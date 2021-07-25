Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф, посвященный победе русскогофлотанад турками в Чесменском заливе.

Иван Айвазовский. Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 года. 1848

« В ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и её военно-морской флот. К их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июл я 1770 года… Открывая барельеф, посвящённый битве в Чесменском заливе, мы отдаём дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства», — сказал Шойгу на торжественной церемонии открытия барельефа.

Он отметил, чтосокрушительноепоражениетурецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей и орудийной мощи российский флот, было нанесено благодаряблестящимфлотоводческим решениям и беспримерной стойкости и храбрости офицеров и матросов.

Автором нового барельефа, который теперь украшает историческое зданиеАдмиралтейства, признанное культурным наследием и историческим памятником, стал скульптор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексей Игнатов.