Посёлок городского типа Курагино, Красноярский край, 25 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели двоих человек после опрокидывания лодки во время сплава. Как сообщает 25 июля территориальное СУ СК РФ, трагедия произошла накануне днём на реке Казыр: четверо человек (две женщины и двое мужчин) направились на моторной лодке из поселка Жаровск Курагинского района вверх по течению реки Казыр с целью отдыха.

GFoto Вода

Во время прохождения порогов реки мотор лодки заглох, судно наполнилось водой и затонуло. Все пассажиры лодки оказались в воде. Двум удалось выбраться на берег, а 61-летняя женщина погибла. Местонахождение 71-летнего мужчины остается неизвестным.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Балахтинском районе Красноярского края обнаружено тело девочки, утонувшей в реке Чулым.

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