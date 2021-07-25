Москва, 25 июля 2021, 20:25 — REGNUM Общественные слушания по вопросам совершенствования существующей в России системы образования с участием Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова прошли в Общественной палате РФ (ОП РФ) 22 июня 2021 года. Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.
Наверное, впервые в истории ОП РФ слушания на данную тему проводились с участием независимых родительских сообществ, которые ведут активную деятельность по защите прав участников образовательного процесса, выступают за человечное, традиционное, доступное, всеобщее, качественное, бесплатное образование и соблюдение законов, высоких нравственных принципов и этических норм в этой области.
По словам Сергея Кравцова, его министерство открыто для предложений со стороны граждан РФ, касающихся изменений в действующий закон «Об образовании» и соответствующие нормативные акты. Он уверен в том, что ряд выдвинутых предложений уже было учтено. Однако, из выступлений представителей родительских сообществстало понятно, что самые главные инициативы, касающиеся повышения качества образовательного процесса и здоровья детей министерством даже не рассматривались. Как и то, что заверения Сергея Кравцова о принципиальной позицииминистерства, которую он выразил словами «информационные технологии — это не навсегда, никогда информационные технологии не заменят очное обучение», не соответствуют действительности.
Руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы», Алексей Плохов,указал на конкретныезаконодательные акты, направленные на тотальную, принудительнуюцифровизацию образования и трансформацию традиционной, очной формы обучения в цифровую и дистанционную.
«Согласно Постановлению Правительства 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», участие в нем — на добровольной основе. Однако реально ни о какой добровольности и речи нет. Согласно приказу Минцифры №600 «Цифровая трансформация», все учащиеся должны иметь цифровой профиль на платформе ЦОС к 2030 году. Мы все видим на практике как школы насаждают ЦОС под прикрытием так называемой пандемии. А что говорить о чередовании очного и дистанционного обучения, имевшего место в ряде регионов? У нас что, вирус не каждый день работает? И совсем обходит стороной частные школы?», — заявил он.
Алексей Плохов заострил внимание на том, что, согласно текущему законодательству, школы были обязаны получить согласие каждого родителя на использование дистанционных технологий.
«Но нет! Вы ввели в заблуждение миллионы людей и вывели огромное число детей на эксперимент, нарушив 21-ю статью Конституции — «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут опытам», — напомнил он.
Алексей и его соратники привезли на общественные слушания толстую пачку отписок на обращения общественного движения в Министерство просвещения РФ и Департамент образования и науки города Москвы. В каждом документе, как под копирку, присутствует одна и та же фраза «дистант — это временная мера». Но Алексей Плохов тут же указал на ложность этого утверждения, процитировав Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования» от 15 июля 2021 года, в котором четко запланированы сроки поголовной цифровизации: к 2024 году треть уроков должна вестись на основании цифрового контента, а к 2030 года искусственному интеллекту передается на проверку половина домашних заданий!
Коснулся Алексей Плохов и еще одной крайне болезненной темы в школьном образовании — так называемого «образовательного контента МЭШ и РЭШ», справедливо назвав его образцом ужаса и тупости.
Он обратил внимание министра на то, что на цифровизацию образования, индивидуальные траектории, цифровое портфолио, оценку детей искусственным интеллектом и на секспросвет социальный запрос отсутствует полностью. И напомнил, что родители тысяч школьников в своих обращениях и заявлениях в администрации школ, в департаменты образования, и даже в письмах Президенту РФ четко высказали свою позицию о том, что они против МЭШ, РЭШ и прочих цифровых платформ.
Он напомнил министру просвещения и о том, что любые образовательные программы и материалы должны проходить квалифицированную экспертную комиссию, в состав которой должны входить педагоги, медики, юристы, а также представители родительской общественности.
В своем трехминутном выступлении Алексей Плохов рассказал и о важной роли независимых советов родителей, легитимность которых прописана в 26 статье Закона «Об образовании».
Завершая своё выступление, Алексей Плохов задал Сергею Кравцову еще ряд вопросов, ответы на которые, как и на предыдущие, от министра он так и не получил:
Выступая от имени широкой родительской общественности, Алексей Плохов высказал предположение, что такие действия чиновников в области образования свидетельствуют либо о полной профнепригодности Минпросвета, либо о целенаправленных действиях по уничтожению российского образования.
От лица общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов предложил Сергею Кравцову покинуть занимаемую им должность: