Москва, , 20:25 — REGNUM Общественные слушания по вопросам совершенствования существующей в России системы образования с участием Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова прошли в Общественной палате РФ (ОП РФ) 22 июня 2021 года. Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

Наверное, впервые в истории ОП РФ слушания на данную тему проводились с участием независимых родительских сообществ, которые ведут активную деятельность по защите прав участников образовательного процесса, выступают за человечное, традиционное, доступное, всеобщее, качественное, бесплатное образование и соблюдение законов, высоких нравственных принципов и этических норм в этой области.

По словам Сергея Кравцова, его министерство открыто для предложений со стороны граждан РФ, касающихся изменений в действующий закон «Об образовании» и соответствующие нормативные акты. Он уверен в том, что ряд выдвинутых предложений уже было учтено. Однако, из выступлений представителей родительских сообществстало понятно, что самые главные инициативы, касающиеся повышения качества образовательного процесса и здоровья детей министерством даже не рассматривались. Как и то, что заверения Сергея Кравцова о принципиальной позицииминистерства, которую он выразил словами «информационные технологии — это не навсегда, никогда информационные технологии не заменят очное обучение», не соответствуют действительности.

Руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы», Алексей Плохов,указал на конкретныезаконодательные акты, направленные на тотальную, принудительнуюцифровизацию образования и трансформацию традиционной, очной формы обучения в цифровую и дистанционную.

«Согласно Постановлению Правительства 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», участие в нем — на добровольной основе. Однако реально ни о какой добровольности и речи нет. Согласно приказу Минцифры №600 «Цифровая трансформация», все учащиеся должны иметь цифровой профиль на платформе ЦОС к 2030 году. Мы все видим на практике как школы насаждают ЦОС под прикрытием так называемой пандемии. А что говорить о чередовании очного и дистанционного обучения, имевшего место в ряде регионов? У нас что, вирус не каждый день работает? И совсем обходит стороной частные школы?», — заявил он.

Алексей Плохов заострил внимание на том, что, согласно текущему законодательству, школы были обязаны получить согласие каждого родителя на использование дистанционных технологий.

«Но нет! Вы ввели в заблуждение миллионы людей и вывели огромное число детей на эксперимент, нарушив 21-ю статью Конституции — «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут опытам», — напомнил он.

Алексей и его соратники привезли на общественные слушания толстую пачку отписок на обращения общественного движения в Министерство просвещения РФ и Департамент образования и науки города Москвы. В каждом документе, как под копирку, присутствует одна и та же фраза «дистант — это временная мера». Но Алексей Плохов тут же указал на ложность этого утверждения, процитировав Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования» от 15 июля 2021 года, в котором четко запланированы сроки поголовной цифровизации: к 2024 году треть уроков должна вестись на основании цифрового контента, а к 2030 года искусственному интеллекту передается на проверку половина домашних заданий!

«На каком основании вы решили, что ЦОС безопасна?! — спросил он у министра просвещения. — Исследование В.Р. Кучмы с соавторами под названием «Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой короновирусной инфекции (COVID-19)» говорит о противоположном: массовые нарушения опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и даже психики! А спустя год (!) руководитель Роспотребнадзора Попова А.Ю. признает, что дистанционные технологиив обучении — это вред! Что это, как не умышленное нанесение вреда здоровью детей?! »

Коснулся Алексей Плохов и еще одной крайне болезненной темы в школьном образовании — так называемого «образовательного контента МЭШ и РЭШ», справедливо назвав его образцом ужаса и тупости.

« На каком основании разработаны сервисы, фактически заменяющие собой учителя? Искусственный интеллект будет учить наших детей? На каком основании появляется «Цифровое портфолио ученика», которое отправляет ребенка в цифровое рабство, вешает на него ярлыки, и без которого нельзя будет поступить в ВУЗ или на работу? На каком основании в систему образования внедряются гаджеты, вред от которых доказан медиками многократно, а их разработчики запрещали собственным детям их использовать? », — спрашивал у Сергея Кравцова руководитель штаба общественного движения"Родители Москвы».

Министр просвещения Сергей Кравцов в одной из московских школ проверяет как идет процесс дистанционного обучения Edu.gov.ru

Он обратил внимание министра на то, что на цифровизацию образования, индивидуальные траектории, цифровое портфолио, оценку детей искусственным интеллектом и на секспросвет социальный запрос отсутствует полностью. И напомнил, что родители тысяч школьников в своих обращениях и заявлениях в администрации школ, в департаменты образования, и даже в письмах Президенту РФ четко высказали свою позицию о том, что они против МЭШ, РЭШ и прочих цифровых платформ.

« Какая реакция была на эти письма? Везде одно и тоже — вы прикрывались так называемой пандемией. Ну нет у вас превышения эпидпорога! А есть только это вопиющее нарушение законодательства РФ », — возмутился Алексей Плохов.

Он напомнил министру просвещения и о том, что любые образовательные программы и материалы должны проходить квалифицированную экспертную комиссию, в состав которой должны входить педагоги, медики, юристы, а также представители родительской общественности.

Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в образовательном центре «Сириус» Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем трехминутном выступлении Алексей Плохов рассказал и о важной роли независимых советов родителей, легитимность которых прописана в 26 статье Закона «Об образовании».

« За последний год ни в одной школе не было учтено мнение независимого Совета родителей по действительно существенным вопросам. Более того, школы отказываются сотрудничать с такими Советами. Что это, если не самоуправство директоров московских школ? В этих условиях стихийно и массово возникают мощные общественные структуры, вынужденные брать на себя задачи Минпросвета. В их числе — Союз советов родителей Москвы, в который уже сейчас входят представители половины всех школ города. В его составе юридический и педагогический корпус, завершающий огромную работу по созданию Модели образования, основанной на традициях российской и советской школы, во главу угла которой поставлено нравственное воспитание личности и десятилетиями отлаженные механизмы преподавания », — заявил он.

Завершая своё выступление, Алексей Плохов задал Сергею Кравцову еще ряд вопросов, ответы на которые, как и на предыдущие, от министра он так и не получил:

«На каком основании Сбербанк, Яндекс и прочие крупные коммерческие структуры начинают играть в образовании первую скрипку, внедряя свои суррогаты, по которым человеку невозможно получить всестороннее гармоничное образование?! Где роль государства? На каком основании отметается колоссальный опыт нашей страны в воспитании и обучении ребенка?! На каком основании человек должен приобретать не знания, а «компетенции и навыки»?! «Навыки» — как у дрессированного животного? Это что за переворот в образовании?!»

Выступая от имени широкой родительской общественности, Алексей Плохов высказал предположение, что такие действия чиновников в области образования свидетельствуют либо о полной профнепригодности Минпросвета, либо о целенаправленных действиях по уничтожению российского образования.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

От лица общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов предложил Сергею Кравцову покинуть занимаемую им должность:

«В этой ситуации единственно мудрое решение, которое может принять глава Министерства просвещен РФ — это сложить с себя полномочия, предоставив порядочным специалистам восстанавливать образование, разрушенное им и его предшественниками за последние десятилетия».