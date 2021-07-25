Родители предложили министру просвещения Сергею Кравцову подать в отставку
Москва, 25 июля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Общественные слушания по вопросам совершенствования существующей в России системы образования с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова прошли в Общественной палате РФ (ОП РФ) 22 июля 2021 года. Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.
Наверное, впервые в истории ОП РФ слушания на данную тему проводились с участием независимых родительских сообществ, которые ведут активную деятельность по защите прав участников образовательного процесса, выступают за человечное, традиционное, доступное, всеобщее, качественное, бесплатное образование и соблюдение законов, высоких нравственных принципов и этических норм в этой области.
По словам Сергея Кравцова, его министерство открыто для предложений со стороны граждан РФ, касающихся изменений в действующий закон «Об образовании» и соответствующие нормативные акты. Он уверен в том, что ряд выдвинутых предложений уж был учтен. Однако из выступлений представителей родительских сообществ стало понятно, что самые главные инициативы, касающиеся повышения качества образовательного процесса и здоровья детей, министерством даже не рассматривались. Как и то, что заверения Сергея Кравцова о принципиальной позиции министерства, которую он выразил словами «информационные технологии — это не навсегда, никогда информационные технологии не заменят очное обучение», не соответствуют действительности.
Руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов указал на конкретные законодательные акты, направленные на тотальную, принудительную цифровизацию образования и трансформацию традиционной, очной формы обучения в цифровую и дистанционную.
«Согласно Постановлению правительства 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», участие в нем — на добровольной основе. Однако реально ни о какой добровольности и речи нет. Согласно приказу Минцифры №600 «Цифровая трансформация», все учащиеся должны иметь цифровой профиль на платформе ЦОС к 2030 году. Мы все видим на практике, как школы насаждают ЦОС под прикрытием так называемой пандемии. А что говорить о чередовании очного и дистанционного обучения, имевшего место в ряде регионов? У нас что, вирус не каждый день работает? И совсем обходит стороной частные школы?» — заявил он.
Алексей Плохов заострил внимание на том, что, согласно текущему законодательству, школы были обязаны получить согласие каждого родителя на использование дистанционных технологий.
«Но нет! Вы ввели в заблуждение миллионы людей и вывели огромное число детей на эксперимент, нарушив 21-ю статью Конституции — «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут опытам», — напомнил он.
Алексей и его соратники привезли на общественные слушания толстую пачку отписок на обращения общественного движения в Министерство просвещения РФ и Департамент образования и науки города Москвы. В каждом документе, как под копирку, присутствует одна и та же фраза «дистант — это временная мера». Но Алексей Плохов тут же указал на ложность этого утверждения, процитировав Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования» от 15 июля 2021 года, в котором четко запланированы сроки поголовной цифровизации: к 2024 году треть уроков должна вестись на основании цифрового контента, а к 2030 года искусственному интеллекту передается на проверку половина домашних заданий!
Коснулся Алексей Плохов и еще одной крайне болезненной темы в школьном образовании — так называемого «образовательного контента МЭШ и РЭШ», справедливо назвав его образцом ужаса и тупости.
Он обратил внимание министра на то, что на цифровизацию образования, индивидуальные траектории, цифровое портфолио, оценку детей искусственным интеллектом и на секспросвет социальный запрос отсутствует полностью. И напомнил, что родители тысяч школьников в своих обращениях и заявлениях в администрации школ, в департаменты образования и даже в письмах президенту РФ четко высказали свою позицию о том, что они против МЭШ, РЭШ и прочих цифровых платформ.
Он напомнил министру просвещения и о том, что любые образовательные программы и материалы должны проходить квалифицированную экспертную комиссию, в состав которой должны входить педагоги, медики, юристы, а также представители родительской общественности.
В своем трехминутном выступлении Алексей Плохов рассказал и о важной роли независимых советов родителей, легитимность которых прописана в 26-й статье Закона «Об образовании».
Завершая своё выступление, Алексей Плохов задал Сергею Кравцову еще ряд вопросов, ответы на которые, как и на предыдущие, от министра он так и не получил:
Выступая от имени широкой родительской общественности, Алексей Плохов высказал предположение, что такие действия чиновников в области образования свидетельствуют либо о полной профнепригодности Минпросвета, либо о целенаправленных действиях по уничтожению российского образования.
От лица общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов предложил Сергею Кравцову покинуть занимаемую им должность: