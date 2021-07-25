Москва, 25 июля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Общественные слушания по вопросам совершенствования существующей в России системы образования с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова прошли в Общественной палате РФ (ОП РФ) 22 июля 2021 года. Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

Наверное, впервые в истории ОП РФ слушания на данную тему проводились с участием независимых родительских сообществ, которые ведут активную деятельность по защите прав участников образовательного процесса, выступают за человечное, традиционное, доступное, всеобщее, качественное, бесплатное образование и соблюдение законов, высоких нравственных принципов и этических норм в этой области.

По словам Сергея Кравцова, его министерство открыто для предложений со стороны граждан РФ, касающихся изменений в действующий закон «Об образовании» и соответствующие нормативные акты. Он уверен в том, что ряд выдвинутых предложений уж был учтен. Однако из выступлений представителей родительских сообществ стало понятно, что самые главные инициативы, касающиеся повышения качества образовательного процесса и здоровья детей, министерством даже не рассматривались. Как и то, что заверения Сергея Кравцова о принципиальной позиции министерства, которую он выразил словами «информационные технологии — это не навсегда, никогда информационные технологии не заменят очное обучение», не соответствуют действительности.

Руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов указал на конкретные законодательные акты, направленные на тотальную, принудительную цифровизацию образования и трансформацию традиционной, очной формы обучения в цифровую и дистанционную.

«Согласно Постановлению правительства 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», участие в нем — на добровольной основе. Однако реально ни о какой добровольности и речи нет. Согласно приказу Минцифры №600 «Цифровая трансформация», все учащиеся должны иметь цифровой профиль на платформе ЦОС к 2030 году. Мы все видим на практике, как школы насаждают ЦОС под прикрытием так называемой пандемии. А что говорить о чередовании очного и дистанционного обучения, имевшего место в ряде регионов? У нас что, вирус не каждый день работает? И совсем обходит стороной частные школы?» — заявил он.

Алексей Плохов заострил внимание на том, что, согласно текущему законодательству, школы были обязаны получить согласие каждого родителя на использование дистанционных технологий.

«Но нет! Вы ввели в заблуждение миллионы людей и вывели огромное число детей на эксперимент, нарушив 21-ю статью Конституции — «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут опытам», — напомнил он.

Алексей и его соратники привезли на общественные слушания толстую пачку отписок на обращения общественного движения в Министерство просвещения РФ и Департамент образования и науки города Москвы. В каждом документе, как под копирку, присутствует одна и та же фраза «дистант — это временная мера». Но Алексей Плохов тут же указал на ложность этого утверждения, процитировав Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования» от 15 июля 2021 года, в котором четко запланированы сроки поголовной цифровизации: к 2024 году треть уроков должна вестись на основании цифрового контента, а к 2030 года искусственному интеллекту передается на проверку половина домашних заданий!

«На каком основании вы решили, что ЦОС безопасна?! — спросил он у министра просвещения. — Исследование В. Р. Кучмы с соавторами под названием «Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой короновирусной инфекции (COVID-19)» говорит о противоположном: массовые нарушения опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и даже психики! А спустя год (!) руководитель Роспотребнадзора Попова А. Ю. признает, что дистанционные технологии в обучении — это вред! Что это, как не умышленное нанесение вреда здоровью детей?! »

Коснулся Алексей Плохов и еще одной крайне болезненной темы в школьном образовании — так называемого «образовательного контента МЭШ и РЭШ», справедливо назвав его образцом ужаса и тупости.

« На каком основании разработаны сервисы, фактически заменяющие собой учителя? Искусственный интеллект будет учить наших детей? На каком основании появляется «Цифровое портфолио ученика», которое отправляет ребенка в цифровое рабство, вешает на него ярлыки, и без которого нельзя будет поступить в вуз или на работу? На каком основании в систему образования внедряются гаджеты, вред от которых доказан медиками многократно, а их разработчики запрещали собственным детям их использовать? » — спрашивал у Сергея Кравцова руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы».

Edu.gov.ru Министр просвещения Сергей Кравцов в одной из московских школ проверяет, как идет процесс дистанционного обучения

Он обратил внимание министра на то, что на цифровизацию образования, индивидуальные траектории, цифровое портфолио, оценку детей искусственным интеллектом и на секспросвет социальный запрос отсутствует полностью. И напомнил, что родители тысяч школьников в своих обращениях и заявлениях в администрации школ, в департаменты образования и даже в письмах президенту РФ четко высказали свою позицию о том, что они против МЭШ, РЭШ и прочих цифровых платформ.

« Какая реакция была на эти письма? Везде одно и то же — вы прикрывались так называемой пандемией. Ну нет у вас превышения эпидпорога! А есть только это вопиющее нарушение законодательства РФ », — возмутился Алексей Плохов.

Он напомнил министру просвещения и о том, что любые образовательные программы и материалы должны проходить квалифицированную экспертную комиссию, в состав которой должны входить педагоги, медики, юристы, а также представители родительской общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в образовательном центре «Сириус»

В своем трехминутном выступлении Алексей Плохов рассказал и о важной роли независимых советов родителей, легитимность которых прописана в 26-й статье Закона «Об образовании».

« За последний год ни в одной школе не было учтено мнение независимого Совета родителей по действительно существенным вопросам. Более того, школы отказываются сотрудничать с такими Советами. Что это, если не самоуправство директоров московских школ? В этих условиях стихийно и массово возникают мощные общественные структуры, вынужденные брать на себя задачи Минпросвета. В их числе — Союз советов родителей Москвы, в который уже сейчас входят представители половины всех школ города. В его составе юридический и педагогический корпус, завершающий огромную работу по созданию модели образования, основанной на традициях российской и советской школы, во главу угла которой поставлены нравственное воспитание личности и десятилетиями отлаженные механизмы преподавания », — заявил он.

Завершая своё выступление, Алексей Плохов задал Сергею Кравцову еще ряд вопросов, ответы на которые, как и на предыдущие, от министра он так и не получил:

«На каком основании Сбербанк, Яндекс и прочие крупные коммерческие структуры начинают играть в образовании первую скрипку, внедряя свои суррогаты, по которым человеку невозможно получить всестороннее гармоничное образование?! Где роль государства? На каком основании отметается колоссальный опыт нашей страны в воспитании и обучении ребенка?! На каком основании человек должен приобретать не знания, а «компетенции и навыки»?! «Навыки» — как у дрессированного животного? Это что за переворот в образовании?!»

Выступая от имени широкой родительской общественности, Алексей Плохов высказал предположение, что такие действия чиновников в области образования свидетельствуют либо о полной профнепригодности Минпросвета, либо о целенаправленных действиях по уничтожению российского образования.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

От лица общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов предложил Сергею Кравцову покинуть занимаемую им должность:

«В этой ситуации единственно мудрое решение, которое может принять глава Министерства просвещения РФ, — это сложить с себя полномочия, предоставив порядочным специалистам восстанавливать образование, разрушенное им и его предшественниками за последние десятилетия».