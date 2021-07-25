Париж, 25 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Новые требования по предъявлению паспортов о вакцинации против COVID-19 при посещении кинотеатров во Франции привели к резкому падению посещаемости. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Assianir В кинотеатре

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Правительство Франции ввело жёсткие ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. При посещении заведений общепита и других мест скопления людей жителей обязали предъявлять паспорта с отметками о вакцинации.

Новые ограничения коснулись и кинотеатров, что привело к резкому падению продаж билетов. В день вступления ограничений в силу посещаемость кинотеатров во Франции упала на 60%.

Представитель comScore France Эрик Марти назвал сложившуюся ситуацию «драматической». Он отметил, что до введения ограничений только на один фильм Александра Астье Kaamelott: Premier Volet было продано 320 тысяч билетов. После этого общие продажи билетов на все кинопоказы во Франции упали до 280 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что правительство Франции может пойти на смягчение связанных с распространением коронавируса ограничений из-за массовых протестов.