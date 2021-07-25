Чита, 25 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который переживает третью волну поводка, могут начаться новые подтопления. Как сообщает 25 июля территориальное ГУ МЧС РФ, на большинстве рек края наблюдался рост уровней воды, наиболее интенсивный отмечался на реке Амур у села Покровка, на реке Шилка у города Сретенскf, у сел Усть-Карск, Аникино, реке Чита у села Бургень, на реке Нерча у села Зюльзя, города Нерчинскf, на реке Чара у села Чара, на реке Каренга у села Тунгокочен, на реке Ага у села Цаган-Ола.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

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На реке Шилка у села Усть-Карск сформировался паводок опасного характера, в ближайшие сутки подъем продолжится, ожидается подтопление сел Старолончаково, Верхние Куларки, Нижние Куларки, Усть-Черная, Горбица.

В ближайшие двое суток ожидается выход воды на пойму на реках Чита у города Читы, Амур у села Покровка, Шилка у села Аникино, Нерча у села Зюльзя, Чара у села Чара, Иля у села Иля, Оленгуй у Елизаветино.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье борется с третьей волной паводка. В городе Шилка Шилкинского района gодтопленными оказались 500 жилых домов с приусадебными участками, две школы и девять пешеходных мостов.

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