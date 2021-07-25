Берн, 25 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Огромная база телефонных номеров пользователей голосовой социальной сети Clubhouse выставлена на продажу на одном из хакерских форумов. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Эксперт опубликовал сообщение с хакерского форума, в котором неизвестные предлагают купить базу данных пользователей Clubhouse. Он отметил, что утечка коснулась не только пользователей социальной сети, но и тех, чьи номера были в их списках контактов. Итоговая база данных включает 3,8 млрд телефонных номеров.

«Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse», — подчеркнул Рюф.

Хакеры отмечают, что ищут «одного серьёзного покупателя». Они рассчитывают продать эту базу до 4 сентября текущего года. В качестве доказательства утечки базы хакеры опубликовали её часть, содержащую 83 млн записей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперты обнаружили на хакерском форуме базу данных со сведениями об 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.