Москва, 25 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. После потери смартфона рекомендуется изменить пароли на электронных сервисах, чтобы избежать утечки финансовой информации и других данных. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

Лукацкий отметил, что при использовании смартфона желательно активировать функцию «Найти телефон». В случае потери аппарата эта опция позволит определить его физическое положение. С помощью этой же функции можно заблокировать смартфон, если он был украден.

Если не удалось найти устройство, то рекомендуется изменить пароли во всех интернет-сервисах, которые использовались на смартфоне. В первую очередь рекомендуется обновить пароли от интернет-банкинга и электронной почты. Также нужно изменить пароль на сервисе резервного копирования информации.

«Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях», — объяснил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что повысить быстродействие смартфона можно посредством удаления неиспользуемых приложений и очистки кэша устройства.