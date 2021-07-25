Главный военно-морской парад в Петербурге завершился
Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Главный Военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте завершился. Празднование Дня Военно-морского флота продолжается.
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Волхов» в акватории Финского залива
Несмотря на ограничения и запреты из-за пандемии, посмотреть вживую на торжественное прохождение строя кораблей и пролет морской авиатехники пришли сотни зрителей как в центре Петербурга, так и в Кронштадте.
Напомним, в параде в акватории Невы и на Кронштадтском рейде приняли участие свыше 50 надводных и подводных кораблей и 48 вертолетов и самолетов.