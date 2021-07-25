Чита, 25 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, прибывший в Забайкалье из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, вылетел в подтопленные районы для доставки гуманитарной помощи и проведения мониторинга гидрологической обстановки. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, цитата из видео Наводнение в Забайкалье

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В Нерчинске спасатели из аэромобильной группировки МЧС России по Забайкальскому краю загрузили на борт гуманитарную помощь от администрации района — сахар, соль, макароны, воду и другое продовольствие.

Продукты были доставлены в села Крупянка, Олинск, Илим и Большой Луг. Также был проведён мониторинг гидрологический обстановки на территории четырёх районов края: Шилкинского, Нерчинского, Сретенского и Чернышевского.

Полученные данные помогут сотрудникам в дальнейшей работе по ликвидации последствий паводка. С высоты был осмотрен ход аварийно-восстановительных работ железнодорожного моста Транссибирской магистрали у села Нижняя Куэнга.

В Шилке МИ-8 был загружен двумя тоннами воды, которые будут доставлены в Сретенский район. Воздушное судно продолжит оказывать помощь жителям подтопленных населённых пунктов. 25 июля борт доставит три тонны груза в село Кыэкен и вывезет оттуда шесть человек. Гуманитарная помощь будет также доставлена в город Чернышевск.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье борется с третьей волной паводка. В городе Шилка Шилкинского района подтопленными оказались 500 жилых домов с приусадебными участками, две школы и девять пешеходных мостов.

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