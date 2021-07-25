Омск, 25 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 25 июля оперативный штаб региона, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1645 человек, причём восемь пациентов добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 58 980 человек (+370 за последние сутки). Вместе с тем опасную болезнь победили уже 44 029 человек (+132 за минувшие сутки).

Также известно, что 420 851 житель Омской области привит от коронавируса, а 292 370 человек получили оба компонента вакцины.

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