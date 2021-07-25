Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Несколько сотен петербуржцев и гостей города, несмотря на запрет, вышли на набережные реки Невы, чтобы полюбоваться мощью российского флота, представленной на Главном военно-морском параде.

Дарья Лузина ИА REGNUM Зрители на Воскресенской набережной Петербурга в День ВМФ

Напомним, ранее было объявлено, что зрителей к берегам Невы не допустят из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, по решению управления Роспотребнадзора. Для того, чтобы толпы зрителей не смогли подойти к берегам реки, было оцеплено большинство центральных улиц и проспектов города.

Однако, как видно из социальных сетей, это не остановило горожан, которые выстроились плотными рядами, чтобы всё-таки посмотреть на Главный военно-морской парад собственными глазами, а не на экранах телевизоров и компьютеров.