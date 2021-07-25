Калуга, 25 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 134 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 июля. Днём ранее, 24 июля, в регионе было зарегистрировано 136 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 323 человек, 37 тыс. 866 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 448 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.