Рязань, 25 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Рязанской области идет сбор предложений в народную программу партии. Наиболее актуальные связаны с доступностью и качеством медицинской помощи, особенно на селе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Рязанской областной думы (фракция «Единой России») Дмитрий Хубезов:

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«Например, сейчас для получения высокотехнологичной медпомощи (ВМП) пациентам часто приходится ездить в другие регионы. Поэтому необходимо расширить спектр ВМП внутри области. Решением могла бы стать организация медицинского кластера. Проблема и в нехватке кадров — врачей первичного звена здравоохранения, особенно в сельской местности, и фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах).

Многие фельдшеры — пенсионного возраста. Для привлечения кадров нужно создавать социальную инфраструктуру на селе, предоставлять жилье молодым сотрудникам и в целом повышать зарплату медработникам. Недостаточно и мощностей первичного звена, не хватает ФАПов, поликлиник в городе.

Поэтому нужно ремонтировать их и строить новые. ФАПы — дооснащать современным оборудованием для телеконсультаций и дистанционного мониторинга за состоянием пациентов. В районе Дашково-Песочня нужно построить поликлинику, рассчитанную на 1200 посещений в сутки. Кроме того, люди отмечают перебои в работе скорой помощи, нехватку машин и бригад на селе. Решить проблему могло бы создание единой диспетчерской службы для координации работы скорой помощи, расширение и обновление автопарка.

Жители также отмечают желание повысить уровень амбулаторной и стационарной помощи из-за пандемии коронавирусной инфекции, сократить длительный период ожидания госпитализации, нехватку специалистов из-за того, что многие задействованы в оказании помощи в «красных зонах».

Люди высказывают мнения, что «кроме ковида недостаточно внимания уделяют другим заболеваниям». Решить эти проблемы помогло бы выявление «узких горлышек», из-за которых увеличивается время обследования пациентов, расширение помощи в амбулаторных условиях и в стационаре одного дня, увеличение охвата диспансеризацией и профосмотрами населения».

Как сообщало ИА REGNUM, народная программа «Единой России» набирает обороты. Только за неделю на сайт проекта поступило более ста тысяч предложений от жителей регионов.

В сфере здравоохранения люди считают важным ввести систему целевого обучения в медицинских вузах, после окончания которых выпускники должны отработать определенное время по распределению. Также — предоставлять медицинским работникам готовое жилье и служебный транспорт, развивать практику оказания услуг телемедицины.

Респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте NP.ER.RU, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок документа.

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