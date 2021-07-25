Петрозаводск, 25 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Количество лесных пожаров в Республике Карелия за минувшие сутки выросло с 18 до 21. В настоящий момент в регионе охвачено огнем 11 044,3 га леса. Об этом 25 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

ГУ МЧС по Республике Карелия Лесные пожары в Карелии

Лесные пожары в настоящий момент тушат в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах Карелии.

«Локализованы десять пожаров на площади 4885,3 га. К тушению привлечены около 500 человек и 110 единиц техники. Количество сил и средств уменьшилось за счет сотрудников МЧС и добровольцев, вывезенных с локализованных пожаров», — пояснили в оперштабе.

Леса ежедневно патрулируются с воздуха, общий налет с начала пожароопасного сезона составил 935 часов.